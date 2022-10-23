ملك البحرين يثني على جهود الإمارات في الدفاع عن قضايا الأمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأخير إلى المملكة للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.

وخلال اللقاء، نقل الشيخ عبد الله بن زايد لعاهل البحرين تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل عاهل البحرين وزير الخارجية بدولة الإمارات تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

وأشاد عاهل البحرين بالنتائج الطيبة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وجهودها المثمرة على صعيد تعزيز مسارات التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مثنيا على دورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربي المشترك فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وحرص البلدين على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

وأعرب عن سعادته بزيارة مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية متجذرة وهناك حرص من البلدين وقيادتهما على المضي قدما نحو تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالنهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربا عن تمنياته للشعب البحريني الشقيق دوام التقدم والرخاء.