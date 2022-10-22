استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، مُتأثرًا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما)، لدى تواجده قرب جدار الفصل العنصري بمُحاذاة الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، جنوب شرق قلقيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، إن الشاب أصيب برصاصة في الرأس ونقل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووصفت حالته بالحرجة جدًا، واستشهد في وقت لاحق متأثرا بجروحه.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن الفلسطيني، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

وطالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، بالخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط المطالبات الأممية بوقف جرائم الاحتلال.