الحكومة اليمنية: كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الحوثي على ميناء الضبة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أكدت الحكومة اليمنية، أن كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وتصعيدها العسكري، مطالبة كافة الدول باتخاذ إجراءات صارمة وقوية لإدانة هذا العمل الإرهابي، والنظام الإيراني الذي يقف خلفه.

وحذرت الحكومة ، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، من أنه في حال لم يتم العمل بشكل قوي وصارم لإدانة وتلافي تكرار هذا السلوك والفعل الإرهابي، فسيؤدي ذلك إلى آثار سلبية على عملية السلام في اليمن وعلى إمدادات واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأوضحت أن الهجمات الإرهابية الحوثية تشير بوضوح إلى إصرار العناصر على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية في اليمن وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية ، وتكشف حقيقة موقف هذه العناصر من رغبة جهود المجتمع الدولي لاستعادة السلام بأي تكلفة، وتوضح خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية لعناصر الحوث.