ارتفاع أسعار الذهب
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية الليلة الماضية، بعدما تراجعت لأقل مستوى في عامين ونصف في وقت سابق من الجلسة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية بنحو 1.2 في المائة أو بحوالي 19.5 دولار للأونصة إلى 1656.30 دولار للأونصة، بعدما سجلت 1621.10 دولار للأونصة خلال الجلسة وهو أقل مستوى للعقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل 2020.
وسجل المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 05 في المائة.
وكشفت بيانات اقتصادية الجمعة، تراجع عجز الموازنة الأمريكية في العام المالي 2022 بنحو 50 في المائة إلى 1.375 تريليون دولار.
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