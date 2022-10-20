البرلمان العربي يُحذّر من تداعيات الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 04:33 مساءً - حذر البرلمان العربي، اليوم الخميس، من خطورة تداعيات الممارسات الإسرائيلية التي تنذر بتفجر الأوضاع، وتهديد الأمن والسلم في المنطقة.

وأدان البرلمان العربي في بيان صحفي، التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي المحتلة.

وندد البرلمان العربي بانتهاكات الاحتلال وإرهاب المستوطنين ومنظماتهم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وعمليات تهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلى جانب عمليات التطهير العرقي التي تتم على نطاق واسع في القدس والضفة الغربية، وجرائم الإعدامات الميدانية المتصاعدة، وهدم المنازل والمنشآت.

واعتبر أن في ذلك تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لوقف جميع أشكال عدوانها وتصعيدها، وضرورة توفير نظام حماية دولية فعال للشعب الفلسطيني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية.