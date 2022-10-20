مركزية فتح تعقد اجتماعاً لبحث التصعيد الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس ، اجتماعا مهما لبحث التطورات السياسية والميدانية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي.

وقال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم، في تصريح صحفي، إن اللجنة المركزية لحركة فتح، ستعقد اجتماعًا لها بعد ظهر اليوم.

وأكد صيدم أن الاجتماع القيادي سيبحث التطورات الميدانية الخطيرة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه ستجري مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة في ملف المصالحة الفلسطينية وإعلان الجزائر، وغيرها من القضايا الداخلية والوطنية الملحة.

وصعدت سلطات الاحتلال في الأوانة الأخيرة من عدوانها على الشعب الفلسطيني، من خلال عمليات الإعدام الميداني واقتحام المدن والاعتقالات وتنفيذ عمليات عسكرية قاتلة في محافظات الضفة الغربية خاصة جنين ونابلس وحصار شعفاط وعناتا، واستمرار الإجراءات العقابية على تلك المحافظات والتضييق على سكانها.