مجلس النواب اللبناني يفشل للمرة الثالثة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 11:33 صباحاً - فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، للمرة الثالثة، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون، الذي تنتهي ولايته بعد 11 يوما، وفي ظل عدم تشكيل حكومة جديدة.

والجلسة التي بدأت عند الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، حضرها 119 نائبا من أصل 128.

وفي الجلسة الأولى، حصل النائب ميشال معوض على 42 صوتا، واقترع 55 نائبا بورقة بيضاء، و22 انتخبوا أسماء أخرى. و دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب رابعة يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر الحالي.

وكانت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، انطلقت في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 أكتوبر 2022.

دستوريا يكون انتخاب رئيس الجمهورية بتصويت غالبية الثلثين من مجموع أعضاء البرلمان المكون من 128 عضوا، أي 86 نائبا، وبالدورة الثانية بالأغلبية المطلقة، أي 65 نائبا.