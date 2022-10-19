انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار

انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولارانخفضت أسعار الذهب الأربعاء، مع اكتساب الدولار بعض القوة، في حين ضغط إلتزام الفيدرالي الأمريكي بتشديد سياسته النقدية أيضا على جاذبية المعدن الثمين الذي لا يدر عائدا.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1650.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1654.80 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ السادس من أكتوبر.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 18.70 دولار للأونصة، في حين استقر البلاتين عند 907.38 دولار وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2022.13 دولار.