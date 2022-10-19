الجامعة العربية تؤكد دعمها لجهود مواجهة التحديات الاجتماعية الراهنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:30 مساءً - قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية، أن أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب؛ تأتى فى وقت هام للغاية فى ظل التحديات التى تحيط بنا والتى تطلب العمل سويا لمواجهتها.. مؤكدة دعم الجامعة العربية لكافة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاجتماعية التى يعانى منها العالم العربي.

جاء ذلك فى كلمة السفيرة أبوغزالة، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب اليوم، والتى تستمر يومين بالعاصمة الأردنية عمان.

وأضافت أن أعمال هذه الدورة تأتى قبل انعقاد القمة العربية فى الجزائر خلال الشهر المقبل، موجهة الشكر والتقدير للاستعداد التام من قبل الجزائر والجامعة العربية لعقد القمة فى توقيت بالغ الأهمية.

وأوضحت السفيرة أبو غزالة أن المناقشات والملفات التى سيتم التشاور بشأنها خلال أعمال الدورة ؛ سيتم رفعها إلى مؤتمر وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى اجتماعهم القادم وكذلك إلى أعمال القمة العربية القادمة بالجزائر.

ونوهت إلى أن ملفات ككبار السن وذوى الإعاقة وغيرها ستكون حاضرة ضمن أعمال الدورة، مشيرة إلى الجهود المبذولة من قبل المجلس التنفيذى وكذلك وزراء الشئون الاجتماعية العرب والجامعة العربية فى هذه الملفات مميزة وجادة.

وانطلقت أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب فى وقت سابق اليوم، وتعقد على مدار يومى 19 و20 أكتوبر الجارى بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد وصلت مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية للمشاركة فى أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.