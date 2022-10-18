أبو الغيط يشيد بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 08:30 مساءً - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن الاعتراف السابق بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ووجه الشكر للحكومة الجديدة علي اقدامها علي هذا التصحيح لقرار الحكومة السابقة بما يعكس تمسكاً بالقانون الدولي.

وأوضح جمال رشدي المتحدث باسم الامين العام أن أبو الغيط يأمل ان تحذو الدول، التي سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، التراجع عن توجهاتها أسوة بما فعلته استراليا، معرباً عن تقديره الكبير لشجاعة كانبرا في التمسك بمبادئ العدالة والقانون، ومؤكداً أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة المتفق عليها والمنسجمة مع القانون الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية عادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.