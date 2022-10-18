البرلمان العربي يشيد بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - أشاد البرلمان العربي بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وتأكيد التزامها بحل الدولتين ورفضها لأى محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

واعتبر في بيان اليوم الثلاثاء أن هذا القرار ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والذي من شأنه أن يعزز فرص السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي الحكومة الأسترالية إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس ليضاف إلى القرارالحكيم الذي يعبر عن احترام استراليا لقيم الحق والعدل والحرية، ويدعو الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل لأن تحذو حذو استراليا بالتراجع عن خطأها واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.