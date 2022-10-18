أسعار الغاز في أوروبا تسجل أدنى مستوى

أسعار الغاز في أوروبا تسجل أدنى مستوىتراجعت أسعار الغاز في أوروبا لأدنى مستوى لها في 4 أشهر متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال.

انخفض عقد الغاز النذرلاندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي 13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل ميجاواط ساعة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو، حسبما ذكرت وكالة الانباء العمانية .

وهبط العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23.00 بنسًا ليصل إلى 35.00 بنسًا لكل وحدة حرارية.

وأفادت توقعات أن يكون الطقس في باقي هذا الأسبوع الحالي والمقبل أكثر اعتدالًا من المعتاد، مما يقلل من الطلب على التدفئة.

وخفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات بالرغم من خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.

وتوجد أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال قبالة إسبانيا وفي أنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشتغلة بالتفريغ.