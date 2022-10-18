ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم نتيجة تراجع الدولار الذي أدى إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر، رغم المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة مما قلّص المكاسب.

وسجلت المعاملات الفورية للذهب ارتفاعا بنحو 2ر0 بالمائة محققًا 31ر1653 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 3ر0 بالمائة لتبلغ 50ر1658دولار.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو 10 أيام.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 4ر0 بالمائة ليصل إلى 75ر18 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 4ر0 بالمائة إلى 49ر919دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 1 بالمائة ليصل إلى 40ر2020 دولار.