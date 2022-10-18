الأحزاب السياسية الكبرى في العراق تعد بحكومة جديدة السبت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - أعلنت الأحزاب الرئيسية في العراق عزمها عقد جلسة برلمانية، يوم السبت، للتصويت على الحكومة الجديدة، بحسب بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن تحالف أنشئ حديثاً، يضمّ تلك التشكيلات السياسية.

وبعد أزمة سياسية استمرّت عاماً بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، بات للبلاد رئيساً جديداً للجمهورية ورئيساً جديداً للحكومة، فيما تسعى الأطراف الرئيسية إلى تسريع العملية السياسية.

وبعد اجتماع، الثلاثاء، في مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن ائتلاف “إدارة الدولة” في بيان أنه بحث “ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة”.

ويضمّ الائتلاف الذي أنشئ في الأشهر الأخيرة أكبر الأحزاب في البلاد: الأحزاب الشيعية الموالية لإيران المنضوية في الإطار التنسيقي الذي يملك 138 نائباً من أصل 329، بالإضافة إلى التحالف السني بقيادة الحلبوسي، فضلاً عن الحزبين الكرديين الكبيرين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأورد البيان أن الائتلاف “أعلن عزمه دعوة مجلس النواب الى عقد جلسة، يوم السبت المقبل، للتصويت على الحكومة بكامل أعضائها”.

وكلّف رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخاب البرلمان له في 13 أكتوبر/تشرين الأول، محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة. وأمام رئيس الحكومة الذي ينتمي وفق العرف الدستوري إلى الطائفة الشيعية ذات الغالبية في العراق، 30 يوماً وفق الدستور لتشكيل حكومة جديدة.

وجاء انتخاب الرئيس وتكليف رئيس جديد للحكومة، بعد أزمة سياسية طويلة منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وصلت في ذروتها إلى أعمال عنف.

وأعلن الخصم الرئيسي للإطار التنسيقي، الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة.