الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية يلتقي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - استقبل السفير خالد بن محمد منزلاوي، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، اليوم 18 أكتوبر، سعادة السفيرة/ بيتينا كادينباش، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لحلف الأطلسي (الناتو)، بمقر الأمانة العامة.

وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين المنظمتين بما في ذلك في مجال الأسلحة الصغيرة والخفيفة.