رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي يستقبل سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - ​ استقبل السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، السيدة كارولين هارندال، سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا، والوفد المرافق لها، التي تجري زيارة إلى مصر في الوقت الحالي، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع في ليبيا، حيث توافق الجانبان حول أهمية دعم استئناف الأطراف الليبية للمسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية خلال الفترة المقبلة، واهمية تجديد زخم الدعم الدولي والعربي لهذا المسار، كما شهد اللقاء تطابق الرأي بشأن ضرورة الامتناع عن التصعيد بكافة انواعه، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم للوضع في ليبيا، والتأكيد على خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدى زمني محدد.