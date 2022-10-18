قرقاش يؤكد استمرار جهود الإمارات لإيجاد حل سياسي بشأن حرب أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 02:34 مساءً - وصف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الاتصال الهاتفي بين رئيس دولة الإمارات ونظيره الأوكراني بـ”البنّاء والمهم”.

وغرد قرقاش عبر تويتر قائلا: “اتصال الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتصال بنّاء ومهم ضمن جهود الإمارات المستمرة للمساهمة في تخفيف التصعيد والمشاركة في إيجاد حل سياسي للحرب الأوكرانية ووقف المعاناة الإنسانية”.

وأكد قرقاش أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، مؤمن بأهمية التواصل لتعزيز الحوار والخروج بحلول سياسية للأزمة.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال مع نظيره الأوكراني، أمس الإثنين، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأهمية العمل على خفض التوتر والتصعيد، من خلال اللجوء إلى الحوار والحلول الدبلوماسية.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات ستبذل كل ما في وسعها من جهد لمنع تفاقم الأزمة، والمساعدة في تهيئة الأجواء للتهدئة والتفاوض لمصلحة جميع الأطراف، مشدداً على أن التبعات الخطيرة للأزمة الأوكرانية لا تتوقف عند روسيا وأكرانيا فقط وإنما تمتد إلى أنحاء العالم كافة، وأنها تؤثر سلبيا على الاقتصاد العالمي والأمن والسلم الدوليين.