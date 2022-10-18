وزير الطاقة الإماراتي: قرار ”أوبك+” جعل الأسعار تستقر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، يوم الثلاثاء، إن قرار "أوبك بلس" بشأن خفض إنتاج النفط، "كان صحيحا، وجعل الأسعار تستقر".

وقال المزروعي، إن "أوبك بلس اتخذت الخيار الفني الصحيح عندما وافقت على خفض الإنتاج واتخذت القرار بالإجماع دون أن تكون له علاقة بالسياسة".

وأضاف أن قرار "أوبك بلس، قرار صحيح استنادا إلى تحليلنا للسوق".

وشدد على أن "الجميع يثق تمام الثقة في المصداقية الفنية لأوبك بلس، ودائما ما نجتمع ونبحث الحقائق"، مؤكدا أن "أي قرار دائما ما يتخذ بالإجماع، وآخر قرار اتخذ على هذا النحو".