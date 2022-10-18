عقد ورشة العمل الإقليمية الأولى ”مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - تستضيف مدينة طنجة في المملكة المغربية خلال الفترة 17-20/10/2022 ورشة العمل الإقليمية الأولى تحت عنوان ""مكافحة الإتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الدول العربية"، والتي تنظمها جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية الدولية – إدارة الحد من التسلح) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وبدعم فني من برنامج مسح الأسلحة الصغيرة، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية.

تأتي ورشة العمل هذه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي الهادف إلى بناء القدرات الوطنية للدول العربية في مجال مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتي انطلقت بعقد مؤتمر دولي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة كافة الدول الأعضاء خلال الفترة 23-25/5/2022.