اشتية يرحب بقرار أستراليا ويدعوها للاعتراف بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 01:34 مساءً - رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغائه، وتأكيد التزامها بحل الدولتين، ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

وأعرب اشتية عن أمله بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال رئيس الوزراء، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الأسترالية ينسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة لإسرائيل أن ضمها للأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم.

وأشاد اشتية برئيس الوزراء، زعيم حزب العمال الأسترالي “أنتوني ألبانيز”، وحكومته على هذا القرار الحكيم والشجاع، الذي يعبر عن احترام أستراليا، وانحيازها لقيم الحق، والعدل والحرية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية.