نائب رئيس وزراء لبنان: اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل لا يقلل الحاجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق البحري اللبناني مع إسرائيل “لا يقلل بأي شكل من الأشكال” من الحاجة إلى إصلاحات مالية فورية.

وترأس الشامي وفدا لبنانيا في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع الماضي لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد أشار الشامي الى التداعيات الإيجابية لإتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تزامن مع وجود الوفد في واشنطن.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن التعاون بين صندوق النقد ولبنان قد يمثل دراسة حالة فريدة من نوعها في العالم.

وكذلك أكَّدَ ان مساعدة لبنان من قبل الدول المانحة ومنها الدول العربية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تُساهم أيضا في إنجاز الإصلاح السياسي المطلوب.