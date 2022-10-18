عقد مؤتمر ”التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الثقافة وحوار الحضارات) مؤتمراً رفيع المستوى بعنوان "التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي"، بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك يومي 17-18 أكتوبر2022، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وصرحت معالي السفيرة/د.هيفاء أبوغزالة- الأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على جهود المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح، وتحليل الواقع التشريعي لقوانين مكافحة الكراهية وبحث رؤى تطويرها، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه مكافحة الكراهية والتعصب، واستشراف رؤية مستقبلية لنشر ثقافة التسامح وترسيخ مبادئه لاستدامة السلام والتنمية في الوطن العربي.

وأشارت معالي السفيرة إلى أن المؤتمر سيكون بحضور كل من قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني- بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية وصاحب الغبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي بطريرك انطاكية وسائر المشرق للموارنة، وعدد من وزراء الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية بالدول الأعضاء بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العربية.

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية وهي:

مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح في الخطاب الديني بين الواقع والمأمول،

مكافحة الكراهية في التشريعات الوطنية ودورها في ترسيخ مبادئ التسامح في المجتمع،

الإعلام وأثره في نشر قيم التسامح واستدامة السلام المجتمعي،

دور المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح،

التسامح واستدامة التنمية على المستويين العالمي والإقليمي،

مسئولية المؤسسات التعليمية والبحثية عن معالجة قضايا الكراهية ونشر قيم التسامح،

دور المؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني في مكافحة الكراهية ونشر ثقافة التسامح وإعادة الإعمار في مجتمعات دول ما بعد الصراع،