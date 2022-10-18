الخارجية الفلسطينية ترحب بتراجع أستراليا عن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار الحكومة الأسترالية التراجع عن قرارها السابق بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وأكدت الوزارة القرار تصويب إيجابي لموقف أستراليا بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنة دعوة أستراليا لتطبيق حل الدولتين والتمسك به.

وشددت الوزارة في بيان صحفي، أن “هذا القرار الأسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”. كما اعتبرت أنه يمثل حرص أستراليا على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع”.

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وقالت الوزارة إنها ” تنتظر من حكومة أستراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الإعتراف”.

وأدانت الوزارة بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار أستراليا وتعتبرها غير مبررة وإمعان إسرائيلي رسمي في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.

وكان وزير الشؤون المدنية، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، رحب هو الآخر بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال حسين الشيخ على تويتر “نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين” .

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018 أعلن رئيس وزراء استراليا السابق سكوت موريسون الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور. لكنها تراجعت عن هذا القرار وأكدت ” أنها لن تعترف بعد الآن بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل”

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونغ في بيان صحفي أمس الإثنين، إن “القدس قضية وضع نهائي يجب حلها في إطار أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني”.مضيفةً “لن ندعم مقاربة تقوض هذا الاحتمال”.