السلطة الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا بشأن القدس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - رحب وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، بقرار أستراليا التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال حسين الشيخ على تويتر “نثمن قرار أستراليا حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية وتأكيدها أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين”.

كان رئيس وزراء أستراليا السابق سكوت موريسون قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2018 الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل لكنها لن تنقل سفارتها إلى هناك على الفور.

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قرار أستراليا التوقف عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ووصف لابيد الخطوة بـ”الرد المتسرّع”، مضيفا “لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية”.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأسترالي لتقديم احتجاج رسمي.

وفي إعلانها تراجع الحكومة الأسترالية الجديدة (يسار وسط)، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إن على القرار بشأن وضع المدينة أن يكون ثمرة محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا نتيجة قرارات أحادية.