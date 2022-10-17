رئيس وزراء العراق المكلف يبحث مع السفير الألمانى توطيد العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السوداني، الإثنين، سفير جمهورية المانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر.

وأكد مكتب اعلام الحكومة العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، وتطرق اللقاء إلى آفاق التعاون المشترك، وأهمية تنميته فى مختلف المجالات.

وأوضح السوداني أن توجه الحكومة العراقية المقبلة نحو بناء علاقات متوازنة مع محيطيها الاقليمي والدولي، كذلك تطلعها إلى تنمية علاقات التعاون مع ألمانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي، وبما يعزز الطموحات والتطلعات المشتركة.

أوضح السوداني أن كل جهوده تتركز حاليا على تشكيل الحكومة العراقية بالسرعة الممكنة، وعلى أساس دقة الاختيار، مشددا على أن الحكومة العراقية المقبلة ستكون حكومة خدمات، تتضمن اصلاحات اقتصادية، واستثمار للإيرادات النفطية بعيدا عن الفساد.

وأعرب عن تطلع الحكومة العراقية القادمة الى التعاون المثمر مع الشركات الألمانية في مجالات الطاقة والاختصاصات التقنية الاخرى.

من جانبه قدم السفير الالماني تهانيه إلى السوداني بمناسبة تكليفه برئاسة الحكومة العراقية المقبلة، مؤكدا رغبة حكومة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما يسهم في رفد التعاون والتنسيق المشترك على مختلف المستويات.

وأوضح السفير الألماني أن العراق يحتاج وبشكل عاجل إلى حكومة كاملة الصلاحيات تدرك حجم التحديات التي تواجهها في ظل المرحلة الراهنة، موضحا أن الحكومة الألمانية لديها اهتمام كبير بأن تنجح هذه الحكومة وتتغلب على مختلف التحديات، وقدم السفير الألمانى ورقة تتضمن مقترحات محددة للتعاون بين العراق وألمانيا في مجالات متعددة.