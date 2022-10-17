أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات الشراء

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات الشراءارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة وتوقف ارتفاع الدولار وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل الفيدرالي الأمريكي حد من جاذبية الذهب.

وبحسب موقع سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1650.49 دولار للأونصة اعتبارا من 0149 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت الأسعار أكثر من واحد في المائة الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو الماضي.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى1656 دولارًا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المائة مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية واحد في المائة إلى 18.44 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5 في المائة إلى 903.63 دولار كما ارتفع البلاديوم 1.9 في المائة ليصل إلى 2025.80 دولار.