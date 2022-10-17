لبنان.. دعوات للاعتصام بذكرى ”17 تشرين” وضد اتفاق ترسيم الحدود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - وجهت قوى من المجتمع المدني اللبناني، اليوم الاثنين، دعوات للاعتصام والتظاهر في ساحة الشهداء وسط بيروت، بذكرى مرور 3 سنوات على اندلاع "ثورة 17 تشرين"، ورفضا لاتفاق ترسيم الحدود.

وقد وجهت قوى من المجتمع المدني وثورة 17 تشرين وجبهة الدفاع عن الخط 29، دعوات للاعتصام والتظاهر في ساحة الشهداء وسط بيروت، رفضا لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتأكيدا على حق لبنان بالخط 29.

ويصادف اليوم الذكرى السنوية الثالثة للحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي شهدها لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2019 والتي أصبحت تعرف بـ"انتفاضة 17 تشرين"، إلا أن القمع العنيف للاحتجاجات والأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي فاقمتها جائحة كورونا، والانفجار المدمّر الذي وقع في مرفأ بيروت العام أدى إلى تراجع زخم الاحتجاجات.

ومنذ خريف العام 2019 يخضع اللبنانيون لقيود مصرفية صارمة تحول دون تمكنهم من سحب أموالهم المودعة في المصارف، فيما فقدت العملة الوطنية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية.

وبات نحو 80 بالمئة من السكان يعيشون في الفقر على خلفية تضخم متسارع وشحّ في الأدوية والمحروقات وتقنين حاد للتغذية بالتيار الكهربائي.