السوداني يستقبل السفيرة الأمريكية بالعراق ويبحث معها سبل تعزيز العلاقات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة، لافتا إلى حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار الوطني داخل البرلمان وخارجه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني استقبل السفيرة الأمريكية لدى العراق، آلينا رومانوسكي”، حيث شهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الإستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلاً عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

ولفت رئيس الوزراء المكلّف إلى حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار على المستوى الوطني داخل البرلمان وخارجه، مؤكداً السعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية.

وشدد السوداني على أهمية بناء علاقات دولية متميزة ومتوازنة، بما يصبّ في مصلحة الشعب العراقي، لافتاً إلى مدّ جسور التعاون مع الشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي.

من جانبها، أكدت السفيرة الأمريكية دعم واشنطن لعراقٍ فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد، معربة عن “استعداد بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد.

وأشادت بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف، مؤكدة رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب.