الرئيس العراقي الجديد: أسعى لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - أعرب الرئيس العراقي الجديد، عبد اللطيف رشيد، اليوم الإثنين، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد بذل كل الجهود لحماية الدستور.

وقال رشيد، خلال كلمته أثناء مراسم تسلمه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد، “أشكر المرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحي ثقتهم”.

وأكد الرئيس العراقي على بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة، مشيراً إلى سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي.

وتابع: “في القريب سأعلن للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية”، مضيفا: “سنعمل على حل المشكلات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية”.

وتسلم عبداللطيف رشيد اليوم رسميا، مهام عمله في القصر الرئاسي ببغداد، بعد أن نجح، مساء الخميس، في الحصول على ثقة البرلمان خلال جلسة انتخاب الرئيس، بعد منافسة مع الرئيس السابق، برهم صالح، في الجولة الثانية.

وجاء انتخاب رشيد بعد أزمة سياسية خانقة استمرت لأكثر من عام، منذ تنظيم الانتخابات في أكتوبر 2021، ويرى المراقبون ان انتخاب رشيد سيكون الخطوة الأولى لتخفيف حدة الأزمة السياسية التي شهدها العراق والتي وُصفت بأنها الأصعب منذ 2003.