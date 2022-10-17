ولي عهد الكويت يحضر جلسة افتتاح مجلس الأمة.. غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - من المقرر أن يفتتح ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء.

وقد أُعلن رسميًا عن موعد عقد جلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر بالكويت، غدًا الثلاثاء، وفق ما نص عليه مرسوم تأجيل انعقاد مجلس الأمة.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت جدلًا بعد قرار تأجيل انعقاد مجلس الأمة، للدور العادي الأول (الجلسة الافتتاحية) إلى صباح 18 أكتوبر، وتم النقاش حول جواز اللجوء للمادة 106 من الدستور في ظل عدم انعقاد جلسة افتتاحية للمجلس.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، صدور مرسوم بتأجيل انعقاد الجلسة إلى 18 أكتوبر استنادا إلى المادة 106 من الدستور.

وتنص هذه المادة على أن "للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرًا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد الا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد"، وفقا للدستور الكويتي.

وعلق عليه رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم بالقول: "المجلس يعتبر مدعوًا للاجتماع بقوة الدستور صبيحة يوم الأحد 16 أكتوبر وفقا للمادة 87 من الدستور ما لم يصدر مرسوم بدعوته للانعقاد قبل 14 أكتوبر أما المادة 106 فلا يجوز إعمال حكمها قبل بدء دور الانعقاد الذي لم يبدأ".