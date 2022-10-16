تدشين العمل بنظام المنافع التأمينية في مؤسسة التأمينات

تدشين العمل بنظام المنافع التأمينية في مؤسسة التأميناتدشت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم بصنعاء، وبالشراكة مع يمن سوفت العمل بنظام المنافع التأمينية الإلكتروني، ضمن مشاريع الأتمتة ضمن الرؤية الوطنية، بدء البرنامج التدريبي لمختصي المنافع التأمينية والرقابة في المركز الرئيسي والفروع من الأحد 20 الى الخميس 24 ربيع الأول.

وأكد رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شرف الدين الكحلاني أن النظام سيجعل العمل أكثر دقة وسيختصر الجهد والوقت، والحد من أمور كانت تشوبها بعض الممارسات الخاطئة من قبل ضعاف النفوس، بالإضافة الى العديد من المشاكل التي سيتم حلها آلياً، حيث أن الكادر البشري الذي كان يبذل جهود كبيرة إلا أنه لا يفي بمتطلبات الوقت والانجاز السريع مثلما سيحققه النظام الجديد.

وقال الكحلاني إن المؤسسة كانت وما زالت وستبقى السباقة في إنجاز معاملات المؤمن عليهم، حيث أثمرت الجهود التي يبذلها كادر المؤسسة عن استلام المؤمن عليهم لمعاشاتهم بتاريخ 5 من بداية كل شهر، مثنياً على الجهود التي يبذلها منتسبي المؤسسة الذين يؤدون أعمالهم على مدار الساعة وحتى في الإجازات الرسمية، من أجل تحقيق الإيرادات التي تحمي المؤمن عليهم وتسهل معاملاتهم، وفي سبيل صرف المعاشات بانتظام بداية كل شهر، مشيراً الى استكمال بقية التحديثات للنظام خلال الشهرين القادمين بحسب الاتفاق مع شركة يمن سوفت التي صممت النظام.

من جهته أوضح ممثل شركة يمن سوفت عبدالله زبارة اسباب تأخر اصدار النظام الجديد منذ 2015 بسبب العدوان الذي أثر في جميع الجوانب، وأن القانون الجديد للتأمينات الذي صدر في 2016 ساهم في استيعاب جميع المتغيرات في النظام الجديد، والذي وصل بالتعاون مع فريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى حلته الجديدة، متمنياً أن يستمر الفريقان في ادخال البيانات حتى تستفيد المؤسسة استفادة كاملة، مرحباً بأي ملاحظات لإدخال التعديلات كون النظام ما زال في مرحلة التنفيذ.

