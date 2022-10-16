إيران.. مقتل 4 سجناء وإصابة 61 في حريق سجن إيفين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 01:30 مساءً - نقلت وكالة إيران للأنباء، اليوم الأحد، عن القضاء قوله إن 4 سجناء لقوا حتفهم وأصيب 61 آخرين بعد اندلاع حريق في سجن إيفين بطهران الليلة الماضية.

وأضافت الوكالة أن السجناء الأربعة لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الدخان الناجم عن الحريق وأصيب 61 آخرين من بينهم 51 يتلقون العلاج في مرافق صحية دون الحاجة للبقاء فيها.

كان الدفاع المدني الإيراني قد أعلن عن سيطرته على حريق سجن إيفين بالكامل.

وأفاد شهود عيان من سكان المنطقة بسماع أصوات انفجارات أعقبت حريق، أمس السبت، كما تحدث البعض عن إطلاق أجسام خارجية حارقة أو قنابل صوتية من الخارج على السجن أثناء الحريق والشغب بين السجناء.

وسرعان ما توجهت عناصر مكافحة الشغب والقوات الخاصة إلى السجن، بجانب قوات الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على الصراع الحاصل بين السجناء، وتم إخماد الحريق بصورة كاملة.

وأعلنت قنوات تابعة للمعارضة الإيرانية عن احتجاجات في محيط السجن، بينما أكدت مصادر أخرى تجمع ذوي السجناء في محيط سجن إيفين للاطمئنان على حالة أبنائهم.