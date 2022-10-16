السوداني: البرنامج الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، أن البرنامج الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، في بيان اليوم الأحد، أن السوداني استقبل السفير البريطاني لدى العراق، مارك برايسون ريتشاردسون، وجرى خلال اللقاء البحث في مستقبل العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك بين العراق وبريطانيا، فضلا عن استعراض مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأضاف البيان أن “السوداني أكد خلال اللقاء على أن العملية السياسية والديمقراطية يجب أن تمضي تحت مظلة الدستور، مبينا أن برنامجه الحكومي سيركز على الجوانب الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، كما شدد على رفض إقصاء أي طرف وطني فاعل في هذه المسار”.

وأشار رئيس الوزراء المكلف “إلى أهمية الشراكة البنّاءة مع المملكة المتحدة، والعمل على أن يكون العراق مرتكزاً فعّالا في نظام إقليمي مستقر”.

من جانبه أعرب السفير البريطاني عن دعم حكومة بلاده للجهود المبذولة من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة، تلبّي تطلعات الشعب العراقي في التقدّم والازدهار.