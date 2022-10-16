حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - تحت رعاية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، يعقد قطاع الشئون الاجتماعية(إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي) اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية بتاريخ 16/10/2022 عبر تقنية الاتصال المرئي، يأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (64) التي عُقدت في الجمهورية اللبنانية خلال شهر يناير 2019، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية، ويهدف الاجتماع الي اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني في الدول العربية التي أعدها فريق عمل خبراء من (الألكسو- اليونيسكو- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المُناسب بشأنها.

وصرحت معالي السفيرة/ د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المٌساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية خلال حديثها عما تم إنجازه لتنفيذ قرار القمة العربية خلال الفترة المنصرمة، انه على الرغم من الصعوبات التي وجهناها وعلى رأسها جائحة كورونا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لفريق الخبراء والتي نتج عنها وضع تصور لخطة التطوير الشاملة وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مكثفة للفريق.

وأوضحت أبو غزالة أن خطة تطوير منظومة التعليم الفني والمهني شملت كافة الابعاد والمحاور ذات الصلة بذلك الجانب الهام والحيوي والذي يعد بوابة التنمية لدولنا العربية، لتتماشي مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي في عصر اقتصاد المعرفة، وأن اعتماد الخطة في هذا الاجتماع يعد بداية الطريق لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني.

وفي ختام تصريحها أكدت السفيرة على ضرورة تطوير التعليم الفني والمهني وربطة باحتياجات سوق العمل، وأعربت عن خالص امتنانها للوزراء ورؤساء منظمات العمل العربي المشترك المشاركين في الاجتماع ولفريق عمل الخبراء مثمنه جهودهم في اعداد الخطة في صيغتها النهائية.