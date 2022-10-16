ابو الغيط يتوجه للجزائر للقاء الرئيس تبون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - غادر الامين العام احمد ابو الغيط الفاهرة متوجهاً الى الجزائر صباح اليوم ١٦ الجاري، وذلك على رأس وفد من الامانة العامة للجامعة العربية، وذلك لاجراء مشاورات سياسية قبيل انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين، والمقرر عقدها في الجزائر مطلع نوفمبر القادم.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن الجزائر والأمانة العامة للجامعة تعملان معا بشكل وثيق خلال الشهور الأخيرة من اجل اخراج القمة على نحو يليق بهذا الحدث المهم على صعيد العمل العربي المشترك.

وأوضح المتحدث انه من المنتظر ان تشهد الزيارة لقاء لابو الغيط مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يهدف استعراض الوضع العربي العام قبيل القمة وأهم البنود المدرجة علي جدول أعمالها.