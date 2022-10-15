مظاهرات في تونس تطالب قيس سعيد بالرحيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - نظمت "جبهة الخلاص الوطني" مظاهرات في تونس يوم السبت للتنديد بسياسة الرئيس قيس سعيّد ومطالبته بالرحيل، وحمّلوه مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" أحمد نجيب الشابي في كلمة ألقاها أمام المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة "إننا على مسافة قريبة من النصر والأحداث تتسارع ونحن لنا قوة سياسية تسعى لتوحيد القوى حتى لا نتحول إلى فوضى"

وجابت تظاهرة وهي تكتل لأحزاب معارضة بما فيها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، شوارع رئيسية في العاصمة تونس وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورددوا "ارحل ارحل" و"يا شعب الثورة الثورة على قيس الديكتاتور" و"الشعب يريد عزل الرئيس" و"يسقط يسقط الانقلاب".

وبالموازاة مع ذلك، نظم الحزب الدستوري الحرّ المناهض للإسلاميين تظاهرة في العاصمة. ورفع المتظاهرون في شارع رئيسي في العاصمة سلال فارغة في إشارة إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب ارتفاع الأسعار، ورددوا "يا شعب يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع" و"يا شعب ثورة ثورة على حقك المنهوب".