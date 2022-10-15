أبو الغيط يُرحب بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - رحب السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، التي اجتمعت برعاية الجزائر، على وثيقة"إعلان الجزائر" باعتباره تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل الي هذا الانجاز الطيب.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا الي أن الانقسام المُستمر منذ 15 عاماً أضعف القضية، وأن انهاء الانقسام يعد السبيل الاساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني ازاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبري.

وأكد المتحدث أن هذه المناسبة تستدعي استذكار كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني من بدايته وبخاصة من جانب مصر التي بذلت جهود صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة.

وأضاف أن الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة.