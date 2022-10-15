البرهان يؤكد على انسحاب الجيش السوداني من السجال السياسي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التأكيد على المواقف الثابتة للمؤسسة العسكرية التي تم إعلانها في الرابع من يوليو/تموز من العام الحالي، التي تقضي بانسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لتتفرغ لأداء مهامها الأساسية المتمثلة في حماية وصيانة أمن وسيادة البلاد.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى تانا حول السلم والأمن في إفريقيا المنعقد بمدينة بحردار الإثيوبية.

وقال البرهان إن مسيرة الانتقال في السودان واجهت تحديات وتعقيدات كبيرة، مبينا أن المؤشرات الراهنة تُبشر بقرب النجاح في الوصول إلى اتفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام.

وأضاف أن كل تلك التحديات والتعقيدات تقوي من الضمانات التي تكفل استقرار الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تدير البلاد، وتهيئ المناخ، وتتخذ التدابير اللازمة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.