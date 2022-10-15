الوحدة المحلية بناصر تواصل جهودها اليومية في ملف النظافة ورفع مستوى الخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالعمل الميداني المتواصل والقرب من المواطن للوقوف على مشاكله ومتطلباته، والمتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بتكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر برئاسة الأستاذ علي يوسف عن رفع المخلفات والأتربة بمدخل المدينة وشارع بور سعيد وشارع الجيش والمرور وشارع جمال عبد الناصر وشارع المركز وشارع سعد زغلولومدخل قرية بني عدي والرياض والزيتون وجمع القمامة المنزلية بها وتمهيد الطرق الترابية المؤدية إليها.

بينما تم متابعة الأعمال المنفذة من قبل هندسة ري ناصر في تطهير فرع 4 ورفع مخلفات التطهير، وجمع القمامة أمام مأخذ المياه، هذا بالإضافة إلى مراجعة وحدات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة المياه والصرف الصحي، والإشراف على المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها من خلال حياة كريمة.