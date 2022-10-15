السعودية تخصص 400 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:33 صباحاً - تعهدت المملكة العربية السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، لتخفيف معاناة الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة المساعدات الإنسانية الإضافية لبلاده.

وأكد زيلينسكي “أنها دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا”.

كما عبر الرئيس الأوكراني عن شكره وتقديره لاستعداد ولي عهد السعودية الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس الوزراء، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جهته، أكد ولي عهد السعودية موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد بأزمة أوكرانيا، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.