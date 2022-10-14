الين الياباني يسجل أدنى مستوى فى 32 عاماً

الين الياباني يسجل أدنى مستوى فى 32 عاماًانخفض الين الياباني الى أدنى مستوى له في 32 عاما مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن أظهرت الأرقام الرسمية أن الأسعار ارتفعت بشكل أسرع مما كان متوقعا في أمريكا.

وتراجع الين إلى 147.66 مقابل الدولار الأمريكي، قبل أن يستعيد بعض قوته. وفي خطوة نادرة الشهر الماضي، أنفقت اليابان ما يقرب من 20 مليار دولار لدعم العملة المتعثرة في البلاد.

ونقلت اذاعة بي بي سي البريطانية عن وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي قوله، إن الحكومة ستتخذ "الإجراء المناسب" ضد تقلبات العملة.

وأضاف سوزوكي للصحفيين، بعد حضور اجتماع مالي لمجموعة السبع في واشنطن: "لا يمكننا أن نتسامح مع التقلبات المفرطة في سوق العملات مدفوعة بحركات المضاربة. نحن نراقب تحركات العملة بإحساس قوي بالإلحاح".

وفي الشهر الماضي، تدخلت اليابان في سوق العملات العالمية للمساعدة في دعم الين.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن سجل الين أدنى مستوى جديد له في 24 عاما مقابل الدولار، وهي المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات اليابانية في سوق العملات منذ عام 1998.