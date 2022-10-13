عون يعلن موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 10:32 مساءً - أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وأشار عون إلى أن من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق عبر اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو إنجاز تاريخى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وأضاف عون إلى أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.

وأشار عون إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تنصّ على كيفية حل أي خلافات في المستقبل، وأكد عون أنه سيكون على شركة توتال البدء بأعمال التنقيب في حقل قانا في الأيام المقبل.