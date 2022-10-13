انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالمية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العالميةانخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع الحذر الذي انتهجه المستثمرين ترقبا لبيانات التضخم بالولايات المتحدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب بنحو 0.2 في المائة بالتعاملات الفورية ليصل إلى 1668.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1675.50 دولار أي أنها فقدت نحو 0.1 في المائة من قيمتها.

وأدت المخاوف بشأن أسعار الفائدة لتسجيل المعدن النفيس لسادس خسارة شهرية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك للشهر السادس له على التوالي.

وسجل الذهب تراجعا بنحو 2.6 في المائة خلال الشهر الماضي بسبب قوة الدولار الأمريكي، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

على الجانب الآخر انخفض سعر معدن الفضة في العقود الفورية بنسبة 0.5 في المائة ليبلغ 18.96 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنحو 0.2 في المائة ليصل إلى 881.63 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.1 في المائة مسجلا 2138.43 دولار.