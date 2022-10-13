حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 05:30 مساءً - شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، الخميس الموافق 13 اكتوبر 2022، مراسم توقيع "بيان مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية حول ضرورة التعامل السريع مع تحديات الأمن الغذائي المستجدة في المنطقة العربية" وذلك بمشاركة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الدولية والعربية وهي: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA)، منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (FAO)، وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (ACSAD)، المجلس العربي للمياه (AWC)، الاتحاد العربي للصناعات الغذائية (ARABFFI)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية FBRN))، المجموعة العربية لحماية الطبيعة (APN).

قامت المنظمات المذكورة بتوقيع البيان الذي يؤكد على أن تحديات الأمن الغذائي التي تواجه المنطقة العربية والتي تسببها الصراعات طويلة الأمد، والاحتلال، وتضاؤل الموارد الطبيعية لإنتاج الغذاء، والاعتماد الكبير على الواردات تؤدي لهشاشة النظم الغذائية، والركود_الاقتصادي، والارتفاع في معدلات البطالة، كما يؤكد البيان على أن تدهور حالة الأمن الغذائي التي تشهدها المنطقة وتقلب أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات غير المسبوقة في نظم الإمدادات الغذائية الوطنية والإقليمية والعالمية نتيجة جائحة كوفيد-19 واستمرار الأزمة الأوكرانية.

ويوجه البيان الانتباه إلى التحدي المتمثل في زيادة أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود وما ينتج عن ذلك من ضغوط على القدرات المالية للحكومات لدعم الإمدادات الغذائية الأساسية وقدرة المستهلكين على الحصول على الغذاء، كما يسلط الضوء على الأثر المتفاقم لتغير المناخ على الموارد الزراعية، ولا سيما المياه مما يؤثر سلباً على الحياة وسبل العيش.

في هذا السياق يشير البيان إلى أن عدد المتضررين من نقص التغذية وصل إلى أكثر من 54 مليون شخص عام 2021، كما يشير البيان إلى "مبادرة القضاء على الجوع في المنطقة العربية" التي أطلقتها الأمانة العامة في فبراير 2022، وكذلك "الإطار الاستراتيجي الإقليمي العربي وخطة العمل للقضاء على الجوع" الذي أعدته جامعة الدول العربية وشركائها في اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية ووافقت عليه الدول الأعضاء، إذ يوفر الإطار إرشادات استراتيجية للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة المعنيين بالفرص والسياسات والتشريعات والخطط التي يمكن أن تؤدي الى نظام غذائي عربي أكثر استدامة ومرونة.