أبو الغيط يستقبل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 01:31 مساءً - استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الموافق 12 أكتوبر 2022 السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، حيث تسلم منه صورة من الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية الذي تم توقيعه يوم السبت 8/10/2022 بين "قوى إعلان الحرية والتغيير/التوافق الوطني" و"المبادرة السودانية للتوافق حول الترتيبات الدستورية".

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استمع إلى شرح للجهود الجارية لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الفترة الانتقالية في السودان على كافة المستويات بما يفضي إلى تحول ديمقراطي عبر حوار وطني شامل بين مكونات الشعب السوداني، ورؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي لتحقيق هذه الغاية الوطنية، والمرجعيات التي استند إليها "الإعلان السياسي للتوافق حول الترتيبات الدستورية" والتي شملت أهم الإعلانات والمبادرات والمواثيق الموقعة منذ عام 2019.

وقال ان الامين العام رحب بموقف الحزب المبدئي الرافض لأية مساعي لإقصاء جامعة الدول العربية عن القيام بدورها في دعم السلام والاستقرار في السودان انطلاقاً من انتماء السودان لأمته العربية.

وذكر المتحدث الرسمي بأن أبو الغيط شجع بقوة كل جهد سوداني يصب في مصلحة التوصل إلى برنامج وطني لتشكيل أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالية بما يرسي قيم الدولة الحديثة والرشيدة التي يستحقها الشعب السوداني، كما رحب عالياً بالجهود الحثيثة التي يبذلها الحزب الاتحادي الديمقراطي والتي أفضت إلى التوقيع على هذا الإعلان السياسي الهام.

وأفاد المتحدث بأن السيد الأمين العام أكد على جاهزية الجامعة العربية لبذل أية مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان، ويرحب على الدوام بلقاء المكونات الوطنية للشعب السوداني، واستضافة أية اجتماعات في مقر الجامعة العربية إذا ما ارتأت الأطراف السودانية ذلك