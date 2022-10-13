السفير حسام زكي يجري مباحثات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 01:31 مساءً - ​استقبل السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية يوم 12 اكتوبر الجاري، السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك في اطار زيارة تقوم بها الى جمهورية مصر العربية وعدد من الدول العربية.

وعقد الجانبان جلسة مشاورات تناولت مجمل التطورات على الساحتين العربية والدولية، وتداعيات الحرب في أوكرانيا على تفاقم الأزمات في المنطقة.

وقد أكد زكي خلال المباحثات على الموقف العربي الثابت ازاء القضية الفلسطينية مشددا على أهمية الدور الذي يمكن للادارة الأمريكية القيام به في سبيل الضغط من أجل الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل والتسوية المنشودة.

كما تناول الجانبان مجمل التطورات المتعلقة بالأزمة السورية وما تشهده التسوية السياسية من حالة جمود، وكذا الوضع الليبي بمختلف تعقيداته، اضافة الى ما تشهده الساحة العربية من تدخلات من قوى اقليمية تسعى إلى احكام نفوذها في ظل الانشغال الدولي بالتداعيات المترتبة على الحرب في أوكرانيا. ومن جانبها أشارت السيدة ليف الى جهود الوساطة التي قامت بها الادارة الأمريكية في سبيل التوصل لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل مشيرة الى أن هذا الاتفاق سيشكل انطلاقة أمل جديدة بالنسبة للبنان وسيعود بالمنفعة على الشعب اللبناني كما أنه سيسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة.

ورحب السيد الأمين العام المساعد بمقترحات الخارجية الأمريكية بشأن تفعيل الحوار والتشاور مع الجامعة العربية، وأعرب عن تقديره لما أبدته السيدة ليف من حرص على التعرف على وجهة نظر الجامعة العربية ازاء القضايا والأزمات العربية التي تشكل أولوية بالنسبة للجامعة العربية.