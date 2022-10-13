مجلس التعاون الخليجي يؤكد على الدور المحوري للسعودية إقليميا وعالميا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تأييده للبيان السعودي برفض التصريحات الصادرة بحق المملكة عقب قرار “أوبك+” بخفض إنتاج النفط.

وأعرب المجلس عن التضامن الكامل مع السعودية، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحقها.

وأشار مجلس التعاون بـ”الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة و المستهلكة”.

وأكد البيان أن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق ولن تثني المملكة العربية السعودية عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً واسلامياً وعالمياً.

وفي وقت سابق، أعربت السعودية عن رفضها التام للتصريحاتِ التي تنتقدُ المملكةَ بعد قرار أوبك+ في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بخفض الإنتاج.

وقالت الخارجيةُ السعودية إن تلك التصريحات لا تستندُ إلى حقائق وتعتمدُ على محاولةِ تصوير القرار خارج إطارهِ الاقتصادي البحت الذي يراعي توازنَ العرضِ والطلبِ في الأسواق.

كما شددت على رفضها لأي تصرفات تَهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها المملكةُ لحمايةِ الاقتصاد العالمي من تقلباتِ السوق البترولية.