الذهب يرتفع بدعم من تراجع طفيف للدولار

الذهب يرتفع بدعم من تراجع طفيف للدولارارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع طفيف في الدولار في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون إلى نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر/ أيلول وكذلك بيانات التضخم بحثا عن مؤشرات حول مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.40 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضها لخمس جلسات متتالية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1675.50 دولار، وفق رويترز.

وتراجع الدولار 0.1% مقابل العملات الأخرى، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير منذ مارس/ آذار لترويض التضخم الجامح، وهو ما أثر بالسلب أيضا على جاذبية المعدن النفيس، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 19.18 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 891.64 دولار، كما صعد البلاديوم 0.6% إلى 2153.55 دولار.