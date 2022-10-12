الرئاسة الفلسطينية تدعو واشنطن إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 مساءً - قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء 12 أكتوبر، إن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف التصعيد الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبو ردينة أن "تمادي الاحتلال الإسرائيلي وتصعيده الخطير ضد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والذين أسفر عن استشهاد الشاب أسامة عدوي (18 عاما)، والحصار المستمر لأهلنا في بلدة عناتا ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، إضافة إلى استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل المتطرفين اليهود، سيوصل المنطقة إلى حافة الانفجار الأمر الذي تتحمل نتائجه حكومة الاحتلال وحدها".

وتابع أبو ردينة، "على المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإدارة الأمريكية التدخل الفوري والسريع لوقف هذا التصعيد المتواصل قبل فوات الأوان، والتوقف عن سياسة التنديد والصمت الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأرضنا".

وثمن أبو ردينة صمود أبناء الشعب الفلسطيني وتصديهم لجيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يواصلون اعتداءاتهم على المقدسات في الأراضي الفلسطينية كافة.