مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 23.5 نقطة بنسبة 0.52 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4543.70 نقطة، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4520.19 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و27 ألفًا و27 ريالًا عُمانيًّا، منخفضةً 55.9 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و326 ألفًا و597 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة اليوم، أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.126 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.25 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 159 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 15.50 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 108 آلاف ريال عُماني أي ما نسبته 10.47 في المائة، فيما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 52 ألف ريال عُماني بنسبة 5.03 في المائة.